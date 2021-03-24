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Премьер Денис Шмыгаль задекларировал более полумиллиона зарплаты

Премьер Денис Шмыгаль задекларировал более полумиллиона зарплаты

Премьер Денис Шмыгаль в 2020 году получил 540 тысяч зарплаты на посту главы правительства и 34 тысячи зарплаты на должности главы Ивано-Франковской ОГА.

Об этом свидетельствует его годовая декларация за прошлый год.

Также Шмыгаль среди дохода указал 90 тыс. грн от Андрея Якимива в виде дохода за отчуждение недвижимости.

У его жены среди источников дохода указана только выплата пенсии по инвалидности в 25 800 грн от Пенсионного фонда во Львовской области.

В совместном владении с женой у Шмыгаля есть дом площадью 215 кв. м во Львове.

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Также он владеет земельным участком площадью 2200 кв. м в селе Хоросница Львовской области.

У Екатерины Шмыгаль есть земельный участок во Львове площадью 151 кв. м и Хороснице (2200 кв. м.), также она владеет нежилым помещением площадью 417 кв. м в Каменке-Бугской Львовской области, имеет 25% прав на земельный участок площадью 458 кв. м во Львове.

Также жена Шмыгаля владеет автомобилем LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2016 года выпуска.

Среди денежных активов Шмыгаль указал 155 тыс. долл наличности и 57,7 тыс. грн на счету в Приватбанке, его жена – 80 тыс. долл наличности и почти 12 тыс. грн на счету в Приватбанке.

По материалам Економічна Правда
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