Министр финансов задекларировал миллион гривен доходов

Министр финансов Сергей Марченко в прошлом году получил 491 тыс. грн зарплаты и 537,5 тыс. грн доходов.
Об этом свидетельствуют данные его годовой электронной декларации в Едином реестре.
Марченко указал квартиру в Киеве площадью 84,6 кв. м, которой владеет вместе с дочерью (по 50%). Его жена также владеет квартирой в Киеве площадью 40,3 кв. м.
Министр имеет автомобиль Audi A6 2017 года стоимостью 1,5 млн грн, а также 77884 грн на счету в Приватбанке. Еще несколько десятков тысяч гривен супруги хранят на банковских счетах.
Жена Марченко задекларировала 514,8 тыс. грн зарплаты, $10 тыс. наличными и 50 тыс. грн на счету Приватбанка.
Ранее министр экономики Игорь Петрашко задекларировал миллионные доходы и состояние.
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