Будут ли дорожать квартиры в столице

Квартиры в киевских новостройках за прошлый год подорожали в среднем на 13,4%. Больше всего выросли цены на жилье эконом-класса, а меньше всего — комфорт-класса.

Об этом РБК-Украина рассказал руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник.

Застройщики в этом году готовятся поднять цены еще на 10−15%.

Почему росли цены на квартиры. Самый активный рост цен наблюдался в сегменте дешевого жилья. Так, в прошлом году средняя стоимость квартиры эконом-класса составила 22 911 гривен за кв. м (рост — 14,4%), комфорт-класса — 35 152 гривен за кв. м (рост — 7,8%), а бизнес-класса — 57 283 гривен за кв. м (11,5%).

Увеличение стоимости жилья отчасти связано с изменениями обменного курса. Если в 2019 году среднегодовой курс составил 25,8 гривен/доллар, то в 2020 году — 26,96 гривен/доллар.

Но изменение курса доллара — не единственная причина, которая толкает цены на квартиры вверх, говорят опрошенные РБК-Украина представители строительных компаний. Среди прочего, в прошлом году, несмотря на карантин и пандемию, выросло количество сделок — примерно на 10−15% – по сравнению с позапрошлым годом, что было связано с отложенным спросом.

Эксперты объясняют это тем, что в 2019 году в Украине прошли выборы президента и парламента. В такие периоды инвесторы, как правило, не вкладывают в покупку строящегося жилья и ожидают дальнейшего развития ситуации.

Кроме того, в первой половине прошлого года курс доллара к гривне был ниже «психологического уровня» — 28 гривен/доллар, потому покупать квартиры в новостройках было невыгодно. Дело в том, что в период резкого падения гривны у покупателей есть примерно две-три недели, чтобы купить квартиру по старым ценам в гривне и по новым — в долларах. После этого застройщики, как правило, повышают стоимость жилья. Девальвация, которая наблюдалась осенью прошлого года, вернула покупателей на рынок недвижимости, говорят эксперты.

Ключевой причиной возможного роста цен на квартиры, в отличие от прошлого года, станет сокращение предложения на рынке первичной недвижимости. Это связано с реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), которую планируется ликвидировать, а на ее месте создать новые органы — Центральную сервисную службу, Госагентство техрегулирования и Госинспекцию градостроительства.

Пока реформа идет, ГАСИ практически не выдает разрешения на новые стройки, а также с трудом вводит объекты в эксплуатацию. По информации представителей строительных компаний, размер «неформального платежа» вырос в несколько раз и составляет около 10 долларов за квадратный метр общей площади зданий. Именно по этой причине количество новых строек сократилось в этом году на 20%.

По мере достройки существующих объектов квартиры дорожают.

«Уровень цен во многом будет продиктован спросом и ростом стоимости строительных работ. Пока застройщики готовы, настроены на то, что себестоимость может увеличиться в диапазоне 5−10%. Естественно, это может сказаться на стоимости квадратного метра для покупателя», — говорит финансовый советник группы компаний DIM Максим Гончарук.

Реформа ГАСИ может затянуться до конца года, поэтому новые стройки в Киеве появятся не раньше 2022−2023 годов.

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