Межбанк: противостояние курсовых интересов продолжилось

В понедельник противостояние курсовых интересов крупных игроков на межбанке продолжилось. И опять вся суета вокруг психологического порога в 28 гривен за доллар особо ничем ни кончилась. Ближе к обеду и во время него часть сделок даже прошло по 28 гривен.

Но затем всё быстро стихло и колебания в течение сессии в несколько копеек привели к тому, что если начинались торги уровнем 27,96/27,98 гривен за доллар, то завершились они на отметке 27,945/27,965. НБУ с интервенциями сегодня на межбанк не выходил.

Злые языки утверждают, что нынешняя ситуация пока выгодна как тем нерезидентам, кто за счет полученной гривны от погашений старых выпусков ОВГЗ сейчас без лишнего шума фиксирует свою прибыль в валюте. А также и тем, кто решил перевложиться в новые покупки гривневых бумаг на сегодняшнем аукционе. И именно поэтому иностранцы не спешили «качать» курс 29 марта. Но как только они закроют свои операции, мы снова увидим рост волатильности котировок в течение дня.

Ход торгов:

Как и в прошлую пятницу, день начался для нацвалюты совсем неплохо. Стартовав ниже уровней пятничного закрытия, доллар за счёт низкого спроса просел до уровня 27,945/27,96 к 11 часам. В этот момент на торгах стали появляться крупные проснувшиеся покупатели и своими сделками быстро подтянули курс к 27,96/27,975 к 12 часам и до 27,97/27,985 к обеду и после него. Причем очень кратковременно продажа валюты даже превысила ориентир в 28 гривен.

Но спрос быстро выдохся и на постепенно затихающем рынке продавцов опять стало больше, чем покупателей. Результат — снижение котировок до 27,95/27,97 к 16 часам и до 27,945/27,965 к концу сессии.

Главные события 29 марта на валютном рынке:

Незначительное снижение котировок доллара с утренних 27,96/27,98 гривен до 27,945/27,965 к концу торгов.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,961 гривен, а официальный курс на 30 марта 2021 года установлен на уровне 27,9694 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,97 / 27,98

евро — 32,96 / 32,98

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1761 / 1,1762

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