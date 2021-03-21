Депутаты предлагают возвращать украинцам 1% от суммы безналичных расчетов

Депутаты предлагают дополнить законопроект «О платежных услугах» положением об обязательном возврате плательщикам, которые рассчитываются безналичными средствами, 1% уплаченного от стоимости приобретенного за безналичные товара.

Об этом сообщила председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

«Предлагаем законодательно закрепить обязательное и безусловное возвращение банком потребителю 1% от стоимости приобретенного за безналичные средства товара или потребленной услуги. Это так называемый «Всеукраинский кэшбэк», — сказала Василевская-Смаглюк.

По мнению парламентария, такой украинский опыт могут перенять и прогрессивные государства Европы. Она убеждена, что такой подход на нынешнем этапе развития системы безналичных отношений в Украине будет мотивировать украинцев все больше рассчитываться безналично. В свою очередь, отметила депутат, меньшее количество наличных в денежном обращении будет способствовать увеличению налогов и прозрачности экономики.

«Банки и в дальнейшем будут развивать свои продукты, эти услуги будут проникать во все уголки страны, ритейлеры получат большее количество безналичных расчетов», — подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Она также рассказала о других предложениях к проекту закона «О платежных услугах». В частности, это требование об обязательном обнародовании банками размера комиссионных ставок. При этом предлагается законодательно закрепить максимальный размер средневзвешенной ставки комиссии интерчейндж на уровне 0,5%, а вознаграждения за эквайринг — до 2% от суммы транзакции.

«Также предлагаю принять мою правку по применению дифференцированного подхода к выполнению законодательного предписания об обязательной установке POS-терминалов в зависимости от интернет-покрытия и доступа малого бизнеса к скоростной сети», — добавила Василевская-Смаглюк.