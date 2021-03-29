В КГГА рассказали, кто может защитить инвесторов недвижимости от строительных афер

Гарантами своевременного и качественного строительства для инвесторов недвижимости могут стать так называемые «эскроу-агенты», которыми выступают банки. В Европе они участвуют в финансировании строительства, поэтому контролируют, чтобы все средства использовались по назначению, а строительные работы выполнялись качественно.
Об этом пишет заместитель Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций на своей странице в Facebook.
«Сегодня в Украине похожий механизм существует в рамках законодательно закрепленных фондов финансирования строительства и компаний по управлению активами. Они также выступают посредниками между застройщиком и покупателем и призваны гарантировать вложения инвесторов. Однако нередко эти компании бывают подставными и не выполняют возложенных на них задач», — пишет Таций.
Почему именно банки могут обеспечить соблюдение всех сроков и условий строительства:
В чем же будет проявляться это влияние:
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«Для того чтобы реализовать такую практику в Украине, необходимы кардинальные изменения в законодательстве, которые будут предусматривать возможность банков участвовать в финансировании застройщиков», — подытожил Таций.
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