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В КГГА рассказали, кто может защитить инвесторов недвижимости от строительных афер

В КГГА рассказали, кто может защитить инвесторов недвижимости от строительных афер

Гарантами своевременного и качественного строительства для инвесторов недвижимости могут стать так называемые «эскроу-агенты», которыми выступают банки. В Европе они участвуют в финансировании строительства, поэтому контролируют, чтобы все средства использовались по назначению, а строительные работы выполнялись качественно.

Об этом пишет заместитель Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Украине похожий механизм существует в рамках законодательно закрепленных фондов финансирования строительства и компаний по управлению активами. Они также выступают посредниками между застройщиком и покупателем и призваны гарантировать вложения инвесторов. Однако нередко эти компании бывают подставными и не выполняют возложенных на них задач», — пишет Таций.

Почему именно банки могут обеспечить соблюдение всех сроков и условий строительства:

  • для эффективного функционирования этих финансовых учреждений им крайне важно поддерживать высокий уровень репутации. Вкладывая средства в строительство, банки будут делать все, чтобы застройка была закончена вовремя и банки не понесли репутационные потери;
  • это качественная экспертиза процесса, проведение аудита счетов, контроль за выполнением застройщиком сроков и многое другое, что окажет положительное влияние на сферу строительства.

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В чем же будет проявляться это влияние:

  • это открытость финансирования. Каждый, кто вкладывает свои инвестиции в жилье, четко будет понимать, кем финансируется строительство и кто ответственен за его завершение;
  • уменьшение стоимости недвижимости благодаря аудиту, который будет проводиться банками;
  • главное преимущество банков как «экроу-агентов» — это завершение строительства в те сроки, которые изначально были установлены застройщиком. То есть, вполне возможно, что долгострои как явление уйдут в прошлое;
  • банки также становятся участниками строительного рынка, поэтому заинтересованы вкладывать инвестиции в креативные объекты, а не многоэтажные коробки. Это, в свою очередь, усилит конкуренцию среди застройщиков, которые будут предлагать более интересные и качественные проекты, чтобы привлечь банки к финансированию.

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«Для того чтобы реализовать такую практику в Украине, необходимы кардинальные изменения в законодательстве, которые будут предусматривать возможность банков участвовать в финансировании застройщиков», — подытожил Таций.

Справка Finance.ua:

  • В Верховной Раде 17 февраля зарегистрировали законопроект № 5091 о гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, который должен защитить права инвесторов и навести порядок на рынке недвижимости.
  • По мнению народного депутата Елены Шуляк, законопроект по защите украинцев, инвестирующих в новостройки, развяжет три основные проблемы.

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По материалам Finance.UA
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