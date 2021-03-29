Треть украинских семей, получающих госпомощь, имеют трудоспособных неработающих лиц - Минсоцполитики

В трети украинских семей, получающих государственную помощь, есть трудоспособные неработающие лица.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью сайту РБК-Украина.
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«Постоянно анализируя программу помощи малообеспеченным, я вижу там треть семей, в состав которых входят трудоспособные неработающие люди, которые часто работают в „теневом“ секторе и при этом получают помощь за счет других налогоплательщиков. Это нарушает принцип адресности и не может не возмущать общество», — отметила министр.
По словам Лазебной, необходимо стимулировать трудоспособных людей работать и выходить на самообеспечение.
«Когда я смотрю данные по зарегистрированной безработицы, то вижу, что нам нужно восстанавливать активные программы занятости и содействовать трудоустройству людей, особенно малоконкурентных на рынке труда», — говорит Лазебная.
По данным министра, в 2020 году в стране было трудоустроено 3,9 млн украинцев, а трудовые отношения прекратили 4,06 млн.
«Трудоустроено на 101,5 тыс. меньше, чем уволено — это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа. Но надо разрабатывать новые стимулирующие программы занятости», — отметила она.
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