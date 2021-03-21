Объемы кредитов под «5-7-9%» достигли 29 млрд грн

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» уполномоченные банки выдали 11 706 кредитов на общую сумму 29 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Из них 13,899 млрд грн было выдано в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 4,507 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 10,500 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 764 кредита на общую сумму 1,9 млрд грн.

Сегодня заем в рамках программы можно получить в Ощадбанке, Укргазбанке, ПриватБанке, Укрэксимбанке, Банке Львов, ПУМБ, Банке Альянс, Кредобанке, Банке Восток, Райффайзен Банке Аваль, ОТП Банке, ТАСкомбанке, Альфа-Банке, Банке Глобус, Мегабанке, МТБ Банке, Поликомбанке, Креди Агриколь Банке, Кредитвест Банкеа, Агропросперис Банке, Банке «Украинский капитал», ПроКредит Банке, Аккордбанке, Асвио Банке, Пиреус Банке, КИБ и МетаБанке.



Инфографика: Минфин

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.