Банки еврозоны располагают ресурсами, чтобы выдержать кризис - МВФ

Пандемия значительно уменьшит капитал банков еврозоны, но запасы капитала достаточны для того, чтобы выдержать вероятное влияние кризиса.

Об этом пишут в новой аналитической записке аналитики Европейского департамента Международного валютного фонда Май Чи Дао, Эндреас Джобса, Аико Минешима и Сробоны Митра.

Относительный капитал банков упадет с 14,7% до 13,1% к концу 2021 года, но ни один из европейских банков не преодолеет пруденциальный рубеж минимального капитала в 4,5%, прогнозируют эксперты.

Банки в европейских странах с развивающимися экономиками могут пострадать от более резкого уменьшения капитала – на 2,3 процентных пункта, отмечают аналитики. Они указывают, что эти страны обычно имеют более весомые бюджетные ограничения, что означает меньше возможностей для оказания бюджетной поддержки банковскому сектору.

Европейские банки смогут поддержать экономическое восстановление, обеспечив кредитование экономики после кризиса, вызванного пандемией, считают в МВФ.​

Экономисты указывают на важность государственной поддержки банков, особенно если восстановление экономики будет происходить медленнее, чем ожидается.

Среди мер, которые эксперты МВФ рекомендуют употреблять странам еврозоны – поддержка заемщиков; возможность постепенного наращивания капиталов банков, включая ограничения выплаты дивидендов и прочее; усиление управления плохими кредитами, включая возможность их реструктуризации, особенно после того, как истечет срок действия моратория в ЕС на признание компаний неплатежеспособными; решение структурных проблем низкой прибыльности банков в Европе.

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