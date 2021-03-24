Razer запускает в производство уникальную защитную маску Project Hazel

Пандемия коронавируса радикально изменила наш образ жизни, и теперь маски для лица стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Вакцинация уже проводится по всему миру и страны надеются уменьшить ограничения. Но защитную маску для лица, вероятно, мы еще долго не сможем снять в общественном месте.

В апреле прошлого года глобальный игровой гигант Razer переделал некоторые из своих производственных линий для производства масок и пожертвовал около $1 млн органам здравоохранения по всему миру. Он также пожертвовал прибыль от продажи своих плакатов «Оставайся дома и играй» в поддержку борьбы с COVID-19. Но после этого Razer решила сделать еще один шаг вперед. В этом году она показала концептуальную защитную маску против COVID-19 – Project Hazel.



Фото: yahoo.com

Это высокотехнологичная маска Razer с прозрачной частью, позволяющая людям видеть ваш рот, а также со встроенным микрофоном и динамиком, которые могут усилить ваш голос. Маска имеет также активную вентиляцию, которая так же эффективна, как медицинская маска N95, и подсветка RGB.

Сначала это была высококлассная концепция, но генеральный директор Razer Мин-Лян Тан сказал Yahoo Finance, что теперь компания полностью инвестирует в производство этих масок.

Компания долго думала, потребуются ли такие аксессуары после развертывания вакцинации в мире. Но, зная, что прививка не дает 100% гарантии и до сих пор существует фактор риска болезни, даже вакцинированным людям следует быть осторожными.