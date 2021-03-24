Канадцы разработают самый быстрый трехколесный электрокар на планете (фото, видео)

Канадская фирма Daymak готовится представить трехколесный электрокар под названием Spiritus.
Об этом сообщает New Atlas.
Компания заявляет, что двухместный автомобиль будет ездить, как картинг, на него установят солнечные батареи для струйной зарядки, и он сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч за 1,8 секунды, что принесет ему титул самого быстрого трехколесного автомобиля на Земле.
Отмечается, что канадцы уже запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на реализацию этого проекта. Деньги собирают на Spiritus, который позиционируется как “полностью электрический вариант для современного городского сообщения”.
Электрокар с необычным дизайном получил два колеса спереди и одно – сзади, рельефный капот, сильно заваленное лобовое стекло и большие круглые фары. Spiritus оснащен солнечными панелями для непрерывной зарядки и системой рекуперации энергии. Также есть отсек для беспроводной зарядки гаджетов, разработанный и запатентованный компанией.
Фото: New Atlas
Также бренд работает над моделью Spiritus Ultimate, которая будет иметь корпус из углеродного волокна, полный привод, возможности автономного вождения, аккумулятор на 80 кВт-ч и пробег 480 км. В базовой версии Deluxe батарейный трицикл, в свою очередь, получит запас хода без подзарядки в 300 километров.
Что касается стоимости, то версия Deluxe будет стоить 20 тысяч долларов, а Ultimate – 149 тысяч долларов. Daymak надеется привлечь для Spiritus 50 тысяч предзаказов до июля 2021 года. Производство трехколесного электрокара начнется в 2023 году. Spiritus уже доступен для предварительного заказа. Можно внести предоплату в размере от 100 до 50 тысяч долларов и получить от Daymak набор сувенирной продукции и скидку на конечную цену машины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто будет платить за электроэнергию меньшеПозавчера, 19:00 - 103127 16
Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаунВчера, 12:31 - 972 11
Как сэкономить на аренде жильяПозавчера, 21:01 - 1078 10
Украина сможет получать газ из стран ЕСВчера, 06:45 - 698 6
Украинцам разъяснили, при каких условиях они получат максимальную пенсиюВчера, 13:58 - 1737 4
Украинцам разъяснили, при каких условиях они получат максимальную пенсиюВчера, 13:58 - 1737 4
Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новомуВчера, 12:44 - 1238 2
Кабмин предлагает ввести базовую величину для социальных выплатВчера, 08:04 - 1110 3
Что меняется в «Дія City»: работа с ФЛП, условия и налогиВчера, 11:02 - 1062 1
Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаунВчера, 12:31 - 972 11
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 438
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 525
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1581 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 646 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 2062 2