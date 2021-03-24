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Канадцы разработают самый быстрый трехколесный электрокар на планете (фото, видео)

Канадцы разработают самый быстрый трехколесный электрокар на планете (фото, видео)

Канадская фирма Daymak готовится представить трехколесный электрокар под названием Spiritus.

Об этом сообщает New Atlas.

Компания заявляет, что двухместный автомобиль будет ездить, как картинг, на него установят солнечные батареи для струйной зарядки, и он сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч за 1,8 секунды, что принесет ему титул самого быстрого трехколесного автомобиля на Земле.

Отмечается, что канадцы уже запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на реализацию этого проекта. Деньги собирают на Spiritus, который позиционируется как “полностью электрический вариант для современного городского сообщения”.

Электрокар с необычным дизайном получил два колеса спереди и одно – сзади, рельефный капот, сильно заваленное лобовое стекло и большие круглые фары. Spiritus оснащен солнечными панелями для непрерывной зарядки и системой рекуперации энергии. Также есть отсек для беспроводной зарядки гаджетов, разработанный и запатентованный компанией.


Фото: New Atlas

Также бренд работает над моделью Spiritus Ultimate, которая будет иметь корпус из углеродного волокна, полный привод, возможности автономного вождения, аккумулятор на 80 кВт-ч и пробег 480 км. В базовой версии Deluxe батарейный трицикл, в свою очередь, получит запас хода без подзарядки в 300 километров.

Что касается стоимости, то версия Deluxe будет стоить 20 тысяч долларов, а Ultimate – 149 тысяч долларов. Daymak надеется привлечь для Spiritus 50 тысяч предзаказов до июля 2021 года. Производство трехколесного электрокара начнется в 2023 году. Spiritus уже доступен для предварительного заказа. Можно внести предоплату в размере от 100 до 50 тысяч долларов и получить от Daymak набор сувенирной продукции и скидку на конечную цену машины.

По материалам ТСН
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