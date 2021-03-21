Газпром: Северный поток-2 достроят в этом году

Российский газопровод Северный поток-2 достроят в этом году.

Об этом в пятницу, 26 марта, заявил председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков, сообщает ТАСС.

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«Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жаль потерянного времени, но так вышло», — сказал он.

Зубков добавил, что сейчас работы выполнены на 90−92%.

При этом ранее компания-участник проекта Uniper оценила готовность Северного потока-2 в 98%.

Напомним, Оператор ГТС Украины уже подготовился к возможному запуску Северного потока-2. Уже есть несколько сценариев на тот случай, если российский газ пойдет в обход украинской территории.