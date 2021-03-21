Philips продает бизнес по производству бытовой техники

По заявлению инвестиционной компании Hillhouse Capital, у нее есть офисы в Гонконге, Пекине и Сингапуре. Брендом Philips она будет пользоваться в течение 15 лет, продавая кухонную, кофейную и другую бытовую технику, а также одежду, сообщает Gadgets 360.
“Я рад, что в Hillhouse Capital мы нашли новый дом для бизнеса бытовой техники, чтобы еще больше укрепить свое лидерство на рынке, сильный бренд и ряд инноваций”, — заявил генеральный директор Philips Франс ван Хаутен.
Голландская компания Philips начинала свою деятельность более 100 лет назад как компания, занимающаяся осветительным оборудованием. Но в последние годы произошли серьезные изменения и бизнес переориентировался на область удаленного здравоохранения.
О намерении продать направление бытовой техники компания заявляла еще в январе 2020 года, планируя провести сделку в течение полутора лет. По информации компании, кроме стоимости продажи направления, Philips будет получать ежегодные платежи от аренды торговой марки, и в общей сложности сумма сделки составит €4,4 млрд.
Несмотря на продажу, головной офис компании по производству бытовой техники останется в Голландии.
“Мы с нетерпением ждем объединения усилий с Philips для выхода на новые рынки и использования новых возможностей роста во всем мире”, — сказал Лей Чжан, основатель и исполнительный директор Hillhouse Capital.
“Мы согласны с миссией Philips — предлагать высококачественные продукты для поддержки здорового и полноценного образа жизни потребителей во всем мире”.
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