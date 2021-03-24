0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Европе нужно 300 млрд евро на развертывание сетей 5G

Европе нужно 300 млрд евро на развертывание сетей 5G

Европе необходимо к 2025 году вложить в свою телекоммуникационную инфраструктуру 300 млрд евро, если она хочет развернуть сеть 5G для ускорения экономического роста и использования потенциала технологии.

Такая оценка содержится в исследовании, проведенном консалтинговой фирмой BCG.

Исследование, заказанное телекоммуникационной лоббистской группой ETNO, было выполнено в связи с тем, что Европейский союз возлагает на 5G надежды на выход из спада, вызванного пандемией COVID-19.

Европейские операторы связи неохотно вкладывают средства в сети 5G, которые нужны для умных фабрик и беспилотных автомобилей, из-за огромных затрат. В то же время они сетуют, что планы слияний, которые помогли бы осилить эти дорогостоящие проекты, были заблокированы антимонопольными правилами ЕС.

Отрицательную роль сыграли и задержки с выставлением на аукцион радиочастотного спектра, необходимого для 5G. Задержки вызваны тем, что правительства сместили акцент на борьбу с пандемией.

В исследовании предложено несколько мер, которые правительства и регулирующие органы могли бы реализовать для развития телекоммуникационной отрасли.

Одна из них — внедрение новых моделей собственности, обеспечивающих совместное использование инфраструктуры. Другое предложение — ослабить ограничения на сотрудничество поставщиков телекоммуникационных услуг и совместные инвестиции. В исследовании также содержится призыв к операторам разрешить монетизировать трафик данных в своих сетях, чтобы догнать конкурентов, включая Google, Facebook, Microsoft и других технологических гигантов.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.