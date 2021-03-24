Европе нужно 300 млрд евро на развертывание сетей 5G

Европе необходимо к 2025 году вложить в свою телекоммуникационную инфраструктуру 300 млрд евро, если она хочет развернуть сеть 5G для ускорения экономического роста и использования потенциала технологии.

Такая оценка содержится в исследовании, проведенном консалтинговой фирмой BCG.

Исследование, заказанное телекоммуникационной лоббистской группой ETNO, было выполнено в связи с тем, что Европейский союз возлагает на 5G надежды на выход из спада, вызванного пандемией COVID-19.

Европейские операторы связи неохотно вкладывают средства в сети 5G, которые нужны для умных фабрик и беспилотных автомобилей, из-за огромных затрат. В то же время они сетуют, что планы слияний, которые помогли бы осилить эти дорогостоящие проекты, были заблокированы антимонопольными правилами ЕС.

Отрицательную роль сыграли и задержки с выставлением на аукцион радиочастотного спектра, необходимого для 5G. Задержки вызваны тем, что правительства сместили акцент на борьбу с пандемией.

В исследовании предложено несколько мер, которые правительства и регулирующие органы могли бы реализовать для развития телекоммуникационной отрасли.

Одна из них — внедрение новых моделей собственности, обеспечивающих совместное использование инфраструктуры. Другое предложение — ослабить ограничения на сотрудничество поставщиков телекоммуникационных услуг и совместные инвестиции. В исследовании также содержится призыв к операторам разрешить монетизировать трафик данных в своих сетях, чтобы догнать конкурентов, включая Google, Facebook, Microsoft и других технологических гигантов.