AstraZeneca проведет испытания вакцины в форме спрея

AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом проведут испытания новой вакцины от коронавируса в форме назального спрея. Испытания могут начаться уже на следующей неделе.
Об этом сообщает Financial Times.
В первой фазе испытаний примут участие около 300 взрослых человек в возрасте до 40 лет. Именно на них будет изучаться безопасность препарата.
Участники испытаний получат по меньшей мере одну дозу вакцины интраназально. Половина участников будет рандомизирована для получения бустерной дозы. Исследование продлится около четырех месяцев.
Если исследование будет успешным, компания перейдет к следующим этапам, где эффективность будет изучаться на большем количестве пациентов.
Отмечается, что вакцину от коронавируса в виде назального спрея было бы легче вводить, и она могла бы значительно снизить уровень передачи вируса. Поскольку коронавирус преимущественно передается через верхние дыхательные пути.
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