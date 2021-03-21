Украина сможет получать газ из стран ЕС

Литва планирует с помощью своего СПГ-терминала в Клайпеде поставлять газ в соседние государства. Возможны поставки в Украину, Беларусь, Эстонию, Польшу, Латвию и др.
«Видение KN — стать крупнейшим оператором терминала СПГ в мире и наиболее конкурентоспособным центром обработки нефтепродуктов в Балтийском регионе», — сказал глава компании-оператора клайпедского СПГ-терминала Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис. Об этом сообщает angi.
До конца 2021-го должен заработать польско-литовский интерконнектор GIPL, а это со своей стороны будет иметь положительный эффект для Вильнюса. В то же время для «крупнейшего оператора в мире» необходимо, чтобы Литва направляла газ в Латвию, Эстонию, Финляндию и Польшу.
«При благоприятных условиях GIPL может использоваться для поставок газа в Польшу и другие страны Евросоюза, а после применения дополнительных технических решений возможны также поставки в Украину или в Беларусь», — говорится в сообщении Министерства энергетики Литвы. СПГ-терминал слишком велик для Литвы, и его мощностей хватит для обеспечения потребностей Прибалтики.
Проблема заключается в том, что импортировать СПГ в Украину или в Беларусь вряд ли кто-то согласится. Причина: неоправданное повышение цены за транзит через Польшу и Литву.
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