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В Китае разрабатывают сразу несколько аналогов Clubhouse

В Китае разрабатывают сразу несколько аналогов Clubhouse

Стремительный рост популярности соцсети Clubhouse не остался незамеченным технологическими гигантами, многие из которых уже представили или разрабатывают собственные аналоги. Не остались в стороне и китайские венчурные фонды, стоящие за социальными сетями страны. Например, Tencent Holding Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd. уже приступили к тестированию голосовых чатов на своих платформах, а производитель смартфонов Xiaomi рассматривает возможность реализации этой концепции.

Формат Clubhouse пришелся по вкусу пользователям в Китае, отчасти потому, что он, похоже, не может контролироваться правительством. Власти Китая заявили обеспокоенность этим вопросом, после чего Clubhouse был запрещен в стране.

Стоит отметить, что разработкой сервиса голосовых чатов в Китае занимаются не только технологические гиганты, но и небольшие стартапы. Одним из примеров такой деятельности является запущенное в середине 2019 года приложение Dizhua, которым ежедневно пользуются около 10 тыс. человек, которые общаются между собой на разные темы. Шумиха вокруг Clubhouse привела к росту интереса со стороны инвесторов к этому сервису. Более десяти фондов проявили интерес к стартапу Dizhua, который рассматривает возможность привлечения инвестиций для дальнейшего развития.

Еще одним примером является приложение Juju, которое изначально разрабатывалось как аналог Discord, но после роста популярности Clubhouse было переделано по образцу американского сервиса. Разработчик Juju долгое время пытался привлечь внимание инвесторов, но на него не обращали внимания. Ситуация изменилась в феврале, когда предложения о финансировании буквально посыпались, но было поздно – разработчик отказался от развития сервиса.

Этот пример наглядно демонстрирует суровые реалии китайской индустрии стартапов, где инвесторы и корпорации, такие как Alibaba и Tencent, склонны к поддержке проверенных бизнес-моделей, которые приходят из-за границы, и практически не обращают внимания на что-то новое. Крупнейшее социальное приложение Китая WeChat когда-то было создано по образцу WhatsApp, и даже популярный TikTok создавался по образу платформы Musical.ly, которая изначально появилась в США.

Некоторые китайские инвесторы не выражают заинтересованность в продвижении точной копии Clubhouse. Вместо этого они ждут от разработчиков демонстрации собственного понимания того, как должен выглядеть сервис голосовых чатов. Очевидно, что в дальнейшем в Китае появится множество приложений, вдохновленных успехом Clubhouse.

По материалам iTechua
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