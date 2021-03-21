Сроки установки газовых счетчиков продлят

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно пересмотра сроков установления счетчиков потребителям природного газа» № 1338-IX , который парламент принял 5 марта 2021 года.
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента.
Цель документа – улучшение работы по введению 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется для приготовления пищи.
Документ предусматривает:
Газораспределительные компании будут обязаны ежеквартально подавать в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа или прекращении распределения газа потребителям, которые отказались от их установки.
НКРЭКУ должна будет ежеквартально публиковать на своем сайте сведения о выполнении газораспределительными компаниями указанных обязанностей.
Кабинет Министров должен в трехмесячный срок разработать и утвердить порядок компенсации расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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