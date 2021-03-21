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Сроки установки газовых счетчиков продлят

Сроки установки газовых счетчиков продлят

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно пересмотра сроков установления счетчиков потребителям природного газа» № 1338-IX , который парламент принял 5 марта 2021 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента.

Цель документа – улучшение работы по введению 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется для приготовления пищи.

Документ предусматривает:

  • продление до 1 января 2023 года установки компаниями, осуществляющими распределение газа на соответствующей территории, счетчиков в квартирах потребителей, где газ используется только для приготовления пищи.
  • откладывается обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.

Газораспределительные компании будут обязаны ежеквартально подавать в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа или прекращении распределения газа потребителям, которые отказались от их установки.

НКРЭКУ должна будет ежеквартально публиковать на своем сайте сведения о выполнении газораспределительными компаниями указанных обязанностей.

Кабинет Министров должен в трехмесячный срок разработать и утвердить порядок компенсации расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Справка Finance.ua:

  • Индивидуальные счетчики газа: кто должен платить за установку. «Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» определено, что финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется, в частности, за счет средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории. Газораспределительные предприятия обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется для подогрева воды и приготовления пищи».
  • Ранее сообщалось, что облгазы начали выставлять потребителям счета со значительной суммой задолженности, которую не отмечали ранее. При этом потребителям угрожают отключением газоснабжения в случае неуплаты.

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По материалам Finance.UA
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