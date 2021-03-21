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Средний размер компенсации за электроотопление

Средний размер компенсации за электроотопление

Компенсацию за электроотопление получат 571,6 тысячи потребителей, а средний размер компенсации составит 564 грн.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

«Постановление уже принято… Мы его даже и реализовали, потому что мы провели работу с Минэнерго, с поставщиками универсальных услуг. Мы приняли заявку на всех тех людей, кому мы компенсируем этот льготный тариф, собственно, ту дельту, ту разницу, и мы уже даже перечислили им средства на поставщиков универсальных услуг, которые будут зачислены на лицевые счета потребителей. И таким образом… компенсацию получат 571,6 тысячи потребителей, и средний размер компенсации – 564 грн. То есть ежемесячно до 15 числа три месяца подряд мы будем возмещать такую компенсацию для людей», – отметила Лазебная.

По ее словам, необходимые 1,4 млрд грн сняли с программы субсидий. Но на программу субсидий выделено 36,6 млрд, поэтому денег должно хватить.

Лазебная отметила, что сейчас главное – пройти отопительный сезон, а потом в Кабмине оценят ситуацию и скорректируют финансирование.

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По материалам УКРИНФОРМ
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