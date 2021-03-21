Два банка уже готовы начать выдачу «теплых кредитов»

Ощадбанк и Укргазбанк готовы начать в этом году выдачу населению «теплых кредитов», часть которых возместит государство.
Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.
Также в 2021 году расширены мероприятия программы. Украинцы имеют уникальную возможность получить государственную поддержку, устанавливая такое оборудование:
«Наш приоритет – поддержать и помочь населению внедрять энергоэффективные мероприятия. Ведь повышение энергоэффективности в доме – это единственный надежный способ уменьшить расходы на коммунальные услуги и одновременно создать комфортные условия в доме. Как показывает опыт участников программы, комплексная термомодернизация дома дает наилучший эффект – до 50% экономии на отоплении», – сообщил Константин Гура, врио главы Госэнергоэффективности.
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