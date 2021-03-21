Два банка уже готовы начать выдачу «теплых кредитов»

Ощадбанк и Укргазбанк готовы начать в этом году выдачу населению «теплых кредитов», часть которых возместит государство.

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

Также в 2021 году расширены мероприятия программы. Украинцы имеют уникальную возможность получить государственную поддержку, устанавливая такое оборудование:

электроаккумулирующие системы (системы накопления энергии);

электрозарядки для электромобилей;

интеллектуальные счетчики электрической энергии.

«Наш приоритет – поддержать и помочь населению внедрять энергоэффективные мероприятия. Ведь повышение энергоэффективности в доме – это единственный надежный способ уменьшить расходы на коммунальные услуги и одновременно создать комфортные условия в доме. Как показывает опыт участников программы, комплексная термомодернизация дома дает наилучший эффект – до 50% экономии на отоплении», – сообщил Константин Гура, врио главы Госэнергоэффективности.

Справка Finance.ua:

В Украине продлена на 2021 год программа «теплых кредитов» для владельцев индивидуальных домов. Перечень оборудования, на которое можно привлекать «теплые кредиты», расширен и дополнен системами накопления энергии, интеллектуальными счетчиками электроэнергии, электрозарядками для авто.

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