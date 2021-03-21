0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Apple Car может получить инфракрасные фары для лучшей видимости

Apple Car может получить инфракрасные фары для лучшей видимости

В последнее время вокруг Apple Car ходит много слухов. Теперь стало известно о том, что первый электромобиль Apple может поставляться с инфракрасными фарами для улучшения видимости.

Согласно отчету AutoEvolution, гигант из Купертино работает над инфракрасными фарами, чтобы обеспечить водителю в три раза улучшенную, по сравнению с обычными фарами, видимость. Компания также хочет, чтобы ее автомобиль мог «видеть» в полной темноте и, как следствие, выявлять любые препятствия и опасности на дороге. Сложную систему ночного видения, которая будет использоваться в ее автомобиле, компания описала в патенте.

Главное преимущество этой системы состоит в том, что она позволит автономному автомобилю раньше выявлять любую потенциальную опасность, чем другие автомобили, и это даст ему больше времени для принятия более эффективных решений, а также снизит риск возникновения аварий.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.