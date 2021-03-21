Apple Car может получить инфракрасные фары для лучшей видимости

В последнее время вокруг Apple Car ходит много слухов. Теперь стало известно о том, что первый электромобиль Apple может поставляться с инфракрасными фарами для улучшения видимости.
Согласно отчету AutoEvolution, гигант из Купертино работает над инфракрасными фарами, чтобы обеспечить водителю в три раза улучшенную, по сравнению с обычными фарами, видимость. Компания также хочет, чтобы ее автомобиль мог «видеть» в полной темноте и, как следствие, выявлять любые препятствия и опасности на дороге. Сложную систему ночного видения, которая будет использоваться в ее автомобиле, компания описала в патенте.
Главное преимущество этой системы состоит в том, что она позволит автономному автомобилю раньше выявлять любую потенциальную опасность, чем другие автомобили, и это даст ему больше времени для принятия более эффективных решений, а также снизит риск возникновения аварий.
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