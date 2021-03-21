Папа Римский урезал зарплаты кардиналов на 10%

Папа Римский Франциск приказал с 1 апреля сократить зарплату кардиналов на 10%, а также зарплаты большинства других священников Ватикана для сохранения рабочих мест.

В предисловии к указу по снижению зарплат Папа Римский Франциск объяснил, что пандемия оказала «негативное влияние на все источники дохода Святого Престола и государства Ватикан», сообщает Reuters.

Кроме кардиналов, зарплаты других священнослужителей будут снижены на 3-8%. Как уточнил высокий представитель Ватикана, урезание не коснется большинства неквалифицированных служащих.

В Ватикане отмечают, что Папа Римский впервые в истории принимает такое решение.

84-летний Франциск неоднократно заявлял, что не хочет увольнять людей в тяжелые для экономики времена, отмечает агентство. Согласно новому указу, повышение зарплаты для всех, кроме трех самых низкооплачиваемых категорий работников, будет приостановлено до марта 2023 года.

По данным агентства, кардиналы Ватикана получают зарплату от 4000 до 5000 евро ($4730-5915) в месяц, и многие из них живут в больших квартирах, за которые платят гораздо меньше рентной платы.

Напомним, в прошлом году Италия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран мира.

С 15 марта итальянское правительство снова закрыло школы, магазины и рестораны в большей части страны. Маски для лица и социальная дистанция остаются обязательными по всей Италии.