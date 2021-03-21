0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Папа Римский урезал зарплаты кардиналов на 10%

Папа Римский урезал зарплаты кардиналов на 10%

Папа Римский Франциск приказал с 1 апреля сократить зарплату кардиналов на 10%, а также зарплаты большинства других священников Ватикана для сохранения рабочих мест.

В предисловии к указу по снижению зарплат Папа Римский Франциск объяснил, что пандемия оказала «негативное влияние на все источники дохода Святого Престола и государства Ватикан», сообщает Reuters.

Кроме кардиналов, зарплаты других священнослужителей будут снижены на 3-8%. Как уточнил высокий представитель Ватикана, урезание не коснется большинства неквалифицированных служащих.

В Ватикане отмечают, что Папа Римский впервые в истории принимает такое решение.

84-летний Франциск неоднократно заявлял, что не хочет увольнять людей в тяжелые для экономики времена, отмечает агентство. Согласно новому указу, повышение зарплаты для всех, кроме трех самых низкооплачиваемых категорий работников, будет приостановлено до марта 2023 года.

По данным агентства, кардиналы Ватикана получают зарплату от 4000 до 5000 евро ($4730-5915) в месяц, и многие из них живут в больших квартирах, за которые платят гораздо меньше рентной платы.

Напомним, в прошлом году Италия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран мира.

С 15 марта итальянское правительство снова закрыло школы, магазины и рестораны в большей части страны. Маски для лица и социальная дистанция остаются обязательными по всей Италии.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.