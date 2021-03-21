Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»

Власти Китая призвали Украину соблюдать законные права и интересы китайских инвесторов.

Об этом заявила на брифинге 25 марта в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Так она прокомментировала подписание президентом Украины Владимиром Зеленским засекреченного указа о национализации завода «Мотор Сич», суть которого анонсировал секретарь Совета нацбезопасности обороны Алексей Данилов.

«Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответствующие вопросы», — отметила спикер китайского МИД.

Напомним, 23 марта Зеленский ввел в действие соответствующее решение СНБО, принятое еще 11 марта.

Отметим, что до этого указами от 28 и 29 января Зеленский ввел санкции против ряда компаний, аффилированных с китайской госкорпорацией Skyrizon, в свое время сконцентрировавшей контрольный пакет акций «Мотор Сичи», и трех их представителей-граждан Китая. Две из этих компаний подали иски в Верховный суд. Рассмотрение назначено на 5 и 22 апреля.

Напомним также, что в декабре китайские акционеры «Мотор Сичи» ныне окончательно лишившиеся этого актива, инициировали арбитраж против Украины на сумму 3,5 млрд долларов. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от 1992 года.