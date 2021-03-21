Минздрав обновил перечень карантинных зон

Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны: одна область «желтая», 15 — «оранжевых», 9 — «красных».

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 25 марта.

На «красном» уровне до сих пор находятся девять регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Черновицкая области. Следует отметить, что эта зона вводится, когда в регионе в течение трех дней превышены два или более показателей по COVID-19.

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В регионах превышен уровень госпитализаций больных коронавирусом. Норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Самые высокие показатели в Киеве — 110,7; в Житомирской области — 114,7; на Буковине — 104,0. Нормы превышены также в «оранжевых» областях. Например, в Винницкой области — 131, а в Хмельницкой — 107,3.

На «оранжевом» уровне 15 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

«Желтой» осталась только одна область — Херсонская. «Зеленых» регионов в Украине нет.