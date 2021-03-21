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Закон о Бюро экономической безопасности вступил в силу. Когда ведомство начнет работу

Закон о Бюро экономической безопасности вступил в силу. Когда ведомство начнет работу

В Украине создадут Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. Соответствующий закон в четверг, 25 марта, вступил в силу.

Вчера документ опубликовали в издании «Голос Украины».

«Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 5 настоящего раздела, который вступает в силу со дня объявления Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего закона», — гласит текст документа.

Следует подчеркнуть, что во избежание коллапса в системе предусмотрен переходный период. Уголовные производства передадут Генеральной прокуратуре. Когда же в штате Бюро экономической безопасности будет 30% работников — дела перейдут в ведомство.

«Бюро экономической безопасности — единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган», — ранее отмечали в Офисе президента.

Согласно закону, СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит ведомству сфокусироваться на выполнении задач, действительно напрямую связанных с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

В государственном бюджете на этот год на нужды вновь созданного ведомства предусмотрели 587 миллионов гривен.

При ведомстве создадут Совет общественного контроля. Он будет следить за деятельностью бюро, рассматривать отчет директора БЭБ и давать свое заключение.

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По материалам РБК-Украина
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