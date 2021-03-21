Сколько средств перечисляют трудовые мигранты в Украину - НБУ (инфографика)

В 2020 году трудовые мигранты перечислили в Украину 12,1 млрд долл. США. Это на 1,7% больше, чем в 2019 году (11,9 млрд долл. США).

Такую информацию предоставили в Национальном банке Украины в ответ на запрос портала “Комментарии”.

Согласно данным НБУ, в разрезе стран наибольший объем денежных переводов был перечислен из стран Европейского Союза (7,8 млрд долл. США или 64% от общего их объема). Также:

из Польши поступило 3,2 млрд долл. США (26,6% от общего объема);

(26,6% от общего объема); из Чехии – 0,8 млрд долл. США (6,9% от общего объема);

(6,9% от общего объема); из Германии – 0,5 млрд долл. США (4,2% от общего объема);

(4,2% от общего объема); из стран СНГ украинские трудовые мигранты перевели 1,2 млрд долл. США (10% от общего объема), в том числе из РФ – 1,1 млрд долл. США (8,8% от общего объема).

В Нацбанке также сообщили, что, согласно оперативным оценкам, в январе 2021 года трудовые мигранты перечислили в Украину 869 млн долл. США.

Прогнозы. Согласно январскому прогнозу Национального банка, объемы денежных переводов трудовых мигрантов в 2021 году вырастут на 8,6% – до 13,2 млрд долл. США прежде всего благодаря устойчивому спросу на украинских трудовых мигрантов в основных странах их назначения на фоне восстановления экономики.

В то же время соответствующие оценки могут быть несколько пересмотрены в апрельском прогнозе с учетом актуальной информации о повышении уровня заболеваемости COVID-19 в Украине и мире, а также связанного с этим усиления противоэпидемических ограничений.



Инфографика: Комментарии

Справка Finance.ua:

Национальный банк ожидает рост переводов трудовых мигрантов в Украину в этом году до $13 млрд.

Украинцев будут при переводе средств усиленно идентифицировать. Депутаты Верховной Рады приняли за основу соответствующий законопроект №4364. Документ предлагает четкое распределение прав и обязанностей пользователей и поставщиков платежных услуг (банков и небанковских финучреждений).

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