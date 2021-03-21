Сколько средств перечисляют трудовые мигранты в Украину - НБУ (инфографика)

В 2020 году трудовые мигранты перечислили в Украину 12,1 млрд долл. США. Это на 1,7% больше, чем в 2019 году (11,9 млрд долл. США).
Такую информацию предоставили в Национальном банке Украины в ответ на запрос портала “Комментарии”.
Согласно данным НБУ, в разрезе стран наибольший объем денежных переводов был перечислен из стран Европейского Союза (7,8 млрд долл. США или 64% от общего их объема). Также:
В Нацбанке также сообщили, что, согласно оперативным оценкам, в январе 2021 года трудовые мигранты перечислили в Украину 869 млн долл. США.
Прогнозы. Согласно январскому прогнозу Национального банка, объемы денежных переводов трудовых мигрантов в 2021 году вырастут на 8,6% – до 13,2 млрд долл. США прежде всего благодаря устойчивому спросу на украинских трудовых мигрантов в основных странах их назначения на фоне восстановления экономики.
В то же время соответствующие оценки могут быть несколько пересмотрены в апрельском прогнозе с учетом актуальной информации о повышении уровня заболеваемости COVID-19 в Украине и мире, а также связанного с этим усиления противоэпидемических ограничений.
Инфографика: Комментарии
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)10 ч. назад - 1366 16
Налоговая амнистия для украинцев: Раде рекомендуют одобрить законВчера, 15:16 - 991 15
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи4 ч. назад - 1364 10
В 2021 году Минздрав планирует закупить 8 миллионов доз вакцин от коронавируса6 ч. назад - 287 7
В Украине не осталось свободной земли для бесплатной приватизацииВчера, 21:30 - 1199 4
Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентов5 ч. назад - 2960 1
30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)10 ч. назад - 1366 16
Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи4 ч. назад - 1364 10
В Украине не осталось свободной земли для бесплатной приватизацииВчера, 21:30 - 1199 4
Выплаты ФЛПам: предложили механизм и суммы8 ч. назад - 983
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли5 ч. назад - 81
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 362
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1236 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 568 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1894 2