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Как действовать, если на вас составлено завещание — Министерство юстиции

Как действовать, если на вас составлено завещание — Министерство юстиции

Бывают такие ситуации, когда человек не знает о том, что на него составлено завещание, особенно этот вопрос актуален для лиц, которые не являются родственниками завещателя.

Об этом пишет пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Завещание – это личное распоряжение лица в отношении принадлежащего ему имущества, имущественных прав и обязанностей на случай своей смерти. Завещание вступает в законную силу с момента смерти завещателя или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Что делать, когда узнал о завещании:

  • первое – обратиться к нотариусу. При заводении наследственного дела нотариус по данным Наследственного реестра проверяет наличие заведенного наследственного дела, наследственного договора, завещания;
  • нотариус имеет возможность определить круг наследников или в связи с их обращением, или исходя из содержания документов, поданных наследниками, которые обратились с заявлениями о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство;
  • после того как открылось наследство, лицу, в пользу которого составлено завещание, предоставляется 6-месячный срок для принятия наследства или отказа от него. Если лицо не желает наследовать ни по завещанию, ни по закону, оно должно указать об этом в заявлении об отказе от наследования;
  • наследник имеет право в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя такое заявление отозвать без указания причин;

  • следует также остановиться на такой категории наследников, как наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Законодательством к этой категории отнесены малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители, которые независимо от содержания завещания, наследуют половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Справка Finance.ua:

  • Чтобы передать свое имущество другому владельцу, можно составить завещание или воспользоваться услугой дарения. Завещание предоставляет свободу выбора и наследодателя, а вот договор дарения никоим образом отменить невозможно.

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По материалам Finance.UA
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