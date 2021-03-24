Как действовать, если на вас составлено завещание — Министерство юстиции

Бывают такие ситуации, когда человек не знает о том, что на него составлено завещание, особенно этот вопрос актуален для лиц, которые не являются родственниками завещателя.
Об этом пишет пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Завещание – это личное распоряжение лица в отношении принадлежащего ему имущества, имущественных прав и обязанностей на случай своей смерти. Завещание вступает в законную силу с момента смерти завещателя или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Что делать, когда узнал о завещании:
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