Skoda инвестирует 2,5 млрд евро в новые технологии в течение следующих пяти лет

Чешский автопроизводитель Skoda Auto, входящий в концерн Volkswagen, заявил, что инвестирует около 2,5 млрд евро в следующие пять лет в технологии будущего.

Как сообщает Reuters, половина из указанной суммы будет вложена в электромобили. Инвестиции пойдут также в деятельность по цифровизации и модернизации заводов.

Автопроизводитель отчитался о 756 млн евро прибыли в 2020 году, что на 54,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за сокращения поставок из-за пандемии коронавируса.

Выручка от продаж упала на 13,8% до 17,1 млрд евро. Мировые поставки остаются на уровне более 1 млн автомобилей седьмой год подряд, несмотря на падение на 19% после перебоев в производстве в начале пандемии.

Skoda заявила, что ожидает восстановления производительности в 2021 году.