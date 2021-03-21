Разоблачена международная мошенническая схема с миллионным оборотом

Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам международной мошеннической схемы, которые зарабатывали до 10 млн евро ежемесячно.
Об этом в среду, 24 марта, сообщает пресс-служба Нацполиции.
«Масштабную международную преступную схему завладения средствами физических лиц разоблачили в декабре прошлого года. Среди ее участников были граждане Украины и иностранцы», — говорится в сообщении.
Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали веб-ресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов — банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги и тому подобное. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.
После подачи заявок на вывод прибыли гражданам звонили сотрудники специально созданных колл-центров, назывались агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты комиссии в объеме 15% от суммы полученной прибыли за вывод средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.
Мошенническая схема позволяла зарабатывать от 8 до 10 млн евро ежемесячно. Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторам предприятий в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. В дальнейшем незаконный доход легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине.
На основании доказательств, полученных оперативниками Департамента стратегических расследований, 18 марта следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум участникам преступной организации. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Двум подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 325 млн грн залога каждом.
Сейчас уже установлено более 260 пострадавших инвесторов, которых обманули на почти 9,4 млн евро. Большинство из них — граждане Германии, Австрии, Швейцарии.
Ранее были проведены обыски по местам жительства фигурантов. Тогда же на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро наложены аресты, в том числе на элитные автомобили и недвижимость.
Мошенническая схема разоблачена совместно с международными партнерами — Генеральной прокуратурой города Бамберга Федеративной Республики Германия, Евроюстом, Европолом.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг пострадавших.
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