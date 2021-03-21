В Фонде госимущества рассказали, какие объекты первыми пойдут на большую приватизацию

Первыми на большую приватизацию должны пойти ОГХК, завод «Большевик», гостиница «Президент Отель» и 6 государственных облэнерго.
Об этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в интервью DW.
По его словам, приватизация «должна происходить не ради приватизации, основная цель — избавиться от нестратегических непрофильных активов, которые в большом количестве остались в Украине».
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«В Украине на сегодня 3600 госпредприятий, которыми управляют 96 различных органов. Около 1000 предприятий нужно передать на приватизацию. Мы демонополизируем спиртовую отрасль, это и небольшие гостиницы, а также работающие предприятия, которые входят в объекты большой приватизации, которую мы хотим запустить в этом году. И чем дольше Украина тянет, тем хуже становится состояние этих предприятий. Мы ожидаем от Верховной Рады в этом или следующем месяце закона, который разблокирует большую приватизацию», — добавил он.
На вопрос, Какие объекты должны первыми пойти на приватизацию, Сенниченко ответил, что первой будет «Объединенная горно-химическая компания» — один из крупнейших производителей титана в мире.
«Стартовая цена будет около 3−4 миллиардов гривен. Это компания экспортно ориентированная, ее продукцию покупают по всему миру, поэтому это хороший актив для иностранных инвесторов.
Также на приватизацию пойдет завод «Большевик» в Киеве, от которого, по сути, осталась только территория. Это будет продажа объекта под real estate development. Следующий — гостиница «Президент Отель». Кроме того, мы будем выставлять последние шесть государственных облэнерго", — рассказал глава ФГИ.
По его словам, «Государственную продовольственно-зерновую корпорацию» так и не передали на приватизацию.
«Пока нам не передали „Государственную продовольственно-зерновую корпорацию“, мы не можем действовать. При этом активным должен быть и сам бизнес, чтобы государство увидело заинтересованность в покупке того или иного предприятия», — пояснил Сенниченко.
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