Южная Корея ужесточила контроль над криптовалютной индустрией

С 25 марта связанные с цифровыми активами компании в Южной Корее обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег.

Об этом говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам (FSC).

На заседании 17 марта кабинет министров поддержал поправки к Закону о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых операциях, направленные на криптовалютную индустрию.

Согласно документу, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны зарегистрироваться до начала своей коммерческой деятельности. Уже существующим компаниям власти предоставили льготный период — подать документы они могут до 24 сентября 2021 года.

Поставщики услуг обязаны сообщать в FSC о подозрительных транзакциях, проверять личности своих клиентов, а также проходить проверки на соответствие AML-стандартам. За нарушение требований компаниям грозят штрафы.