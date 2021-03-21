0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Южная Корея ужесточила контроль над криптовалютной индустрией

Южная Корея ужесточила контроль над криптовалютной индустрией

С 25 марта связанные с цифровыми активами компании в Южной Корее обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег.

Об этом говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам (FSC).

На заседании 17 марта кабинет министров поддержал поправки к Закону о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых операциях, направленные на криптовалютную индустрию.

Согласно документу, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны зарегистрироваться до начала своей коммерческой деятельности. Уже существующим компаниям власти предоставили льготный период — подать документы они могут до 24 сентября 2021 года.

Поставщики услуг обязаны сообщать в FSC о подозрительных транзакциях, проверять личности своих клиентов, а также проходить проверки на соответствие AML-стандартам. За нарушение требований компаниям грозят штрафы.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.