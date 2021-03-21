Пенсия по потере кормильца: как назначается и сколько можно получить

Пенсия по потере кормильца назначается на одного нетрудоспособного члена семьи в размере 50% пенсии по возрасту умершего кормильца.
Об этом пишет Пенсионный курьер.
В соответствии со статьей 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его иждивении.
Родители и муж (жена) умершего, не находившиеся на его иждивении, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если лишились источника средств к существованию.
Размер назначенной пенсии не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Пример. Женщина получала пенсию по возрасту в размере 1900 грн. Недавно умер ее муж. Имеет ли она право перейти на его пенсию? Увеличится ли размер ее пенсии, если он получал 2600 грн.
В данном случае переходить на пенсию в связи с потерей кормильца нецелесообразно, поскольку 50% пенсии кормильца меньше размера пенсии, которую она получает.
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