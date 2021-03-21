Пенсия по потере кормильца: как назначается и сколько можно получить

Пенсия по потере кормильца назначается на одного нетрудоспособного члена семьи в размере 50% пенсии по возрасту умершего кормильца.

Об этом пишет Пенсионный курьер.

В соответствии со статьей 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его иждивении.

Родители и муж (жена) умершего, не находившиеся на его иждивении, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если лишились источника средств к существованию.

Размер назначенной пенсии не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Лицу, имеющему одновременно право на разные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца), назначается один из этих видов пенсии по его выбору (статья 10 Закона 1058).

Пример. Женщина получала пенсию по возрасту в размере 1900 грн. Недавно умер ее муж. Имеет ли она право перейти на его пенсию? Увеличится ли размер ее пенсии, если он получал 2600 грн.

В данном случае переходить на пенсию в связи с потерей кормильца нецелесообразно, поскольку 50% пенсии кормильца меньше размера пенсии, которую она получает.

Справка Finance.ua:

1 марта 2021 года стартовала индексация пенсий, сообщает Министерство социальной политики Украины.

Страховой стаж и заработная плата рассчитываются на основе данных, содержащихся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

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