МВФ планирует выделить $650 миллиардов для выхода мировой экономики из рецессии

Международный валютный фонд намерен создать дополнительные резервные активы общим объемом $650 миллиардов с целью облегчения выхода мировой экономики из рецессии, связанной с пандемией COVID-19.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой.

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«Удовлетворяя долгосрочную глобальную потребность в резервных активах, новое выделение SDR (эквивалент валюты, применяемый МВФ. – Ред.) принесет пользу всем нашим странам-членам и поддержит глобальное восстановление после кризиса COVID-19. Это также может стать мощным сигналом о решимости стран-членов МВФ сделать все возможное для выхода из худшей рецессии со времен Великой депрессии», – отметила Георгиева.

Она также заявила о намерении до июня нынешнего года подать официальное предложение в Исполнительный комитет МВФ о выделении $650 млрд на основе оценки потребностей стран-членов МВФ, статей соглашения и мандата Фонда.

«Персонал МВФ разработает новые инструменты для повышения прозрачности и подотчетности использования SDR, сохраняя при этом резервные активы, характерные для SDR. Параллельно в Фонде изучат варианты перераспределения SDR для стран-членов с мощными финансовыми позициями для поддержки уязвимых стран и экономик с низким уровнем дохода», – отметила глава Фонда.

Предполагается, что в случае одобрения пакет даст существенный прямой прирост ликвидности для национальных экономик без роста долгового бремени. Это также позволит освободить крайне необходимые ресурсы для стран-членов с целью помощи в борьбе с пандемией, включая поддержку программ вакцинации и других неотложных мероприятий.