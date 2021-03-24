Как менялись объемы золотовалютных резервов Украины на протяжении последних 11 лет

Международные резервы Украины по итогам прошлого года выросли на 15,14% и составили 29,13 млрд долларов. Этот объем – рекордный за 8 лет. В последний раз резервы были больше в сентябре далекого 2012 года.

Об этом пишет «Слово и дело».

В конце 2010 года объем золотовалютных резервов Украины составил 34,58 млрд долларов и с тех пор снижался несколько лет подряд. В 2011 году объем ЗВР был 31,8 млрд долларов (8%), в 2012-м – 24,55 млрд долларов (-23%), в 2013-м – 20,42 млрд долларов (-16,8%).

К концу 2014 года золотовалютные резервы государства сократились на 63,3% – до 7,5 млрд долларов. В следующем году выросли на 77,3% – до 13,3 млрд долларов.

В 2016 году объем ЗВР Украины составлял 15,54 млрд долларов (16,8%), в 2017-м – 18,81 млрд долларов (21%), в 2018-м – 20,82 млрд долларов (10, 7%), в 2019-м – 25,3 млрд долларов (21,5%).

В конце января 2020 года золотовалютные резервы Украины достигли 26,29 млрд долларов, в конце января 2021 года они были на уровне 28,82 млрд долларов (9,6% по сравнению с предыдущим годом).

В феврале этого года ЗВР составили 28,54 млрд долларов, это на 1% меньше, чем в феврале прошлого года.



Инфографика: «Слово и дело»