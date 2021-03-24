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Как менялись объемы золотовалютных резервов Украины на протяжении последних 11 лет

Как менялись объемы золотовалютных резервов Украины на протяжении последних 11 лет

Международные резервы Украины по итогам прошлого года выросли на 15,14% и составили 29,13 млрд долларов. Этот объем – рекордный за 8 лет. В последний раз резервы были больше в сентябре далекого 2012 года.

Об этом пишет «Слово и дело».

В конце 2010 года объем золотовалютных резервов Украины составил 34,58 млрд долларов и с тех пор снижался несколько лет подряд. В 2011 году объем ЗВР был 31,8 млрд долларов (8%), в 2012-м – 24,55 млрд долларов (-23%), в 2013-м – 20,42 млрд долларов (-16,8%).

К концу 2014 года золотовалютные резервы государства сократились на 63,3% – до 7,5 млрд долларов. В следующем году выросли на 77,3% – до 13,3 млрд долларов.

В 2016 году объем ЗВР Украины составлял 15,54 млрд долларов (16,8%), в 2017-м – 18,81 млрд долларов (21%), в 2018-м – 20,82 млрд долларов (10, 7%), в 2019-м – 25,3 млрд долларов (21,5%).

В конце января 2020 года золотовалютные резервы Украины достигли 26,29 млрд долларов, в конце января 2021 года они были на уровне 28,82 млрд долларов (9,6% по сравнению с предыдущим годом).

В феврале этого года ЗВР составили 28,54 млрд долларов, это на 1% меньше, чем в феврале прошлого года.


Инфографика: «Слово и дело»

По материалам Слово и Дело
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