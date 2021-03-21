Honor представила новый смартфон и бюджетный планшет (фото)

Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor V40 Lite и планшет Honor Tab 7.
Об этом сообщает GSM Arena.
В смартфоне Honor V40 Lite установлен 16,7-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления в 90Гц.
Фронтальная камера имеет 32Мп, а основной объектив, который находится на обратной стороне устройства, – 64 Мп. Также гаджет имеет процессор MediaTek Dimensity 800U и батарею с мощностью в 3 800 мегаампер за час.
Фото: GSM Arena
Операционная память смартфона, работающего на Android 10, равна 8Гб, а внутренняя – на выбор клиента – между 128 и 256Гб.
Фото: GSM Arena
Honor V40 Lite доступен в трех цветах (белый, светло голубой и черный). Стоимость базовой модели составляет 460 долларов. Первые продажи начнутся в Китае уже 26 марта.
Бюджетный 25,7-сантиметровый планшет также имеет разрешение FHD+. При этом разрешение селфикамеры устройства составляет 5Мп. Операционная память равна 4Гб, а внутренняя 64 или 128Гб.
Фото: GSM Arena
Внутри установлены процессор Magic UI 4.0 и батарея с мощностью в 5 100 мегаампер в час. Устройство также работает на Android 10. Стоимость базовой модели составляет 215 долларов США.
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