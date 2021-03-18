Минздрав обновил перечень карантинных зон

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны: на «красном» уровне находятся девять регионов.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 23 марта.

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В «красную» зону попала Львовская область. Таким образом на этом уровне находятся уже девять регионов. Это — Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.

На «оранжевом» уровне 15 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

В «желтой» зоне осталась лишь одна область — Херсонская. «Зеленых» регионов нет.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 15 регионах. Больше всего — в Винницкой (133,6), Житомирской (116,3), Ивано-Франковской (103,2), Николаевской (103,0), Хмельницкой областях (103,7). В Киеве — 110,6. К слову, норма составляет 60 на 100 тыс. населения.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 22 марта в Киеве — 77%, Житомирской области — 71,9%. Установленный показатель составляет 65%.

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