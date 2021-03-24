В Госстате рассказали, на что в прошлом году украинцы потратили больше всего денег

За прошлый 2020 год украинцы потратили почти три триллиона гривен.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на данные Госстата.
Читайте также: Уровень безработицы в Украине вырос почти до 10% – Центр Разумкова
«Больше всего денег выделяли на пищевые продукты — более одного триллиона гривен. 141 миллиард украинцы уплатили за одежду и обувь. И почти триста миллиардов — на транспорт», — говорится в сообщении.
Еще более 200 миллиардов потратили на табак и алкоголь. На него ушло 165 миллиардов гривен.
За 2020 год украинцы потратили:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто будет платить за электроэнергию меньшеПозавчера, 19:00 - 113775 16
Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаунВчера, 12:31 - 1021 12
Как сэкономить на аренде жильяПозавчера, 21:01 - 1122 11
Украина сможет получать газ из стран ЕСВчера, 06:45 - 738 6
Украинцам разъяснили, при каких условиях они получат максимальную пенсиюВчера, 13:58 - 1941 4
Украинцам разъяснили, при каких условиях они получат максимальную пенсиюВчера, 13:58 - 1941 4
Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новомуВчера, 12:44 - 1260 2
Кабмин предлагает ввести базовую величину для социальных выплатВчера, 08:04 - 1131 3
Что меняется в «Дія City»: работа с ФЛП, условия и налогиВчера, 11:02 - 1082 1
Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаунВчера, 12:31 - 1021 12
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 447
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 527
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1595 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 651 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 2070 2