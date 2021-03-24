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В Госстате рассказали, на что в прошлом году украинцы потратили больше всего денег

В Госстате рассказали, на что в прошлом году украинцы потратили больше всего денег

За прошлый 2020 год украинцы потратили почти три триллиона гривен.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на данные Госстата.

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«Больше всего денег выделяли на пищевые продукты — более одного триллиона гривен. 141 миллиард украинцы уплатили за одежду и обувь. И почти триста миллиардов — на транспорт», — говорится в сообщении.

Еще более 200 миллиардов потратили на табак и алкоголь. На него ушло 165 миллиардов гривен.

За 2020 год украинцы потратили:

  • 1,1 триллиона гривен — на пищевые продукты;
  • 141 миллиард гривен — на одежду и обувь;
  • 292 миллиарда гривен — на транспорт;
  • 210,6 миллиарда гривен — на алкоголь и табак;
  • 165 миллиардов гривен — на здравоохранение.

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По материалам ТСН
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