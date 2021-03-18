Работа общественного транспорта в Киеве и других городах: кто будет контролировать

Общественный транспорт во время локдауна в Киеве будет работать. Будет проводиться усиленная дезинфекция поездов, вестибюлей, станций.

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Об этом сообщила в Facebook заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

Она призывает людей по возможности работать онлайн, пользоваться транспортом в послепиковые часы, оплачивать услуги бесконтактно, переносить встречи и поездки.

Напомним, в КГГА считают, что общественный транспорт в городе должен работать.

Кто будет контролировать работу транспорта. По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, других вариантов, кроме физического ограничения количества людей в транспорте, сейчас нет, но сделать это в метро сложно.

«Мы задействовали муниципальную охрану совместно с Национальной полицией как раз для контроля масочного режима в метрополитене, такая же ситуация будет и в общественном транспорте, есть соответствующие подразделения Министерства инфраструктуры, которые должны обеспечить перевозку пассажиров с соблюдением ограничений», — сказал он.

Напомним, с 20 марта в Киеве запрещено:

обслуживание посетителей в кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания;

массовые мероприятия — культурные, социальные, рекламные, развлекательные и др.;

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;

работа ТРЦ , детских развлекательных центров и других заведений сферы развлечений (дискотеки, ночные клубы);

посещение учебных заведений (кроме детских садов и школьников 1−4 классов);

прием посетителей в заведениях культуры (музеи, кино, театры, концертные залы);

работа непродовольственных рынков, в т. ч. ярмарок, павильонов;

посещение бассейнов, за исключением тренировок профессиональных спортсменов;

проведение групповых занятий в фитнес-клубах, спортзалах;

посещение посторонними учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди.

Справка Finance.ua:

Киев с 23 марта попал в «красную» зону карантина. При этом строгий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.

В Укрзализныце сообщили, что автоматически не будут запрещать высадку и посадку пассажиров в Киеве, который попал в «красную зону». «Это означает, что действующее расписание остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки по Киеву, Одесской и Сумской областям не будет, пока государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска», — говорится в сообщении.

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