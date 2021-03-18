Работа общественного транспорта в Киеве и других городах: кто будет контролировать

Общественный транспорт во время локдауна в Киеве будет работать. Будет проводиться усиленная дезинфекция поездов, вестибюлей, станций.
Читайте также: Киев в «красной зоне»: что с транспортом
Об этом сообщила в Facebook заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.
Она призывает людей по возможности работать онлайн, пользоваться транспортом в послепиковые часы, оплачивать услуги бесконтактно, переносить встречи и поездки.
Напомним, в КГГА считают, что общественный транспорт в городе должен работать.
Кто будет контролировать работу транспорта. По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, других вариантов, кроме физического ограничения количества людей в транспорте, сейчас нет, но сделать это в метро сложно.
«Мы задействовали муниципальную охрану совместно с Национальной полицией как раз для контроля масочного режима в метрополитене, такая же ситуация будет и в общественном транспорте, есть соответствующие подразделения Министерства инфраструктуры, которые должны обеспечить перевозку пассажиров с соблюдением ограничений», — сказал он.
Напомним, с 20 марта в Киеве запрещено:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Борьба с пробками в Киеве: планируют построить многоуровневые транспортные развязкиВчера, 16:30 - 1176 10
Внешний долг Украины превысил 125 млрд долларовВчера, 13:02 - 2821 6
ПриватБанк запустил программу доступного автокредитованияВчера, 15:12 - 6446 5
Кабмин создаст фонд компенсаций за последствия вакцинации от COVIDВчера, 16:14 - 269 5
Стоимость растаможки легковых автомобилей хотят уменьшить на 30%Вчера, 12:02 - 3905 4
ПриватБанк запустил программу доступного автокредитованияВчера, 15:12 - 6446 5
Стоимость растаможки легковых автомобилей хотят уменьшить на 30%Вчера, 12:02 - 3905 4
Рейтинг популярных авто среди украинцев (новые, б/у)Вчера, 20:00 - 2988 1
Внешний долг Украины превысил 125 млрд долларовВчера, 13:02 - 2821 6
Зеленский анонсировал введение «экономического паспорта украинца»Вчера, 11:00 - 2433 1
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)Позавчера, 12:10 - 258
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1007 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 519 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1822 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 3022 1