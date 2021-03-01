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Разработана невидимая клавиатура для кодовых замков

Разработана невидимая клавиатура для кодовых замков

Швейцарские ученые разработали клавиатуру для кодовых замков, которая полностью прозрачна.

Прототип невидимой клавиатуры состоит из тонкой прозрачной полимерной пленки, на которую нанесены цифровые кнопки и схемы из прозрачной краски. Эти чернила содержат наночастицы оксида индия и олова и являются электропроводящими.

Пленку можно приклеить на любое место рядом с дверью, сейфом или другим защищенным объектом. Важно лишь, чтобы на клавиатуру можно было подать питание.

Как и в случае с традиционным кодовым замком, ввод правильной комбинации приводит к разблокировке двери и т.д. Но трюк заключается в том, что лишь уполномоченные сотрудники знают, где физически находится клавиатура, и на какие невидимые точки следует нажимать.

В отличие от традиционной цифровой панели, злоумышленник не сможет взломать такую клавиатуру, поскольку просто не увидит, куда нужно подключаться.

По материалам internetua.com
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