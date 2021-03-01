Разработана невидимая клавиатура для кодовых замков

Швейцарские ученые разработали клавиатуру для кодовых замков, которая полностью прозрачна.
Прототип невидимой клавиатуры состоит из тонкой прозрачной полимерной пленки, на которую нанесены цифровые кнопки и схемы из прозрачной краски. Эти чернила содержат наночастицы оксида индия и олова и являются электропроводящими.
Пленку можно приклеить на любое место рядом с дверью, сейфом или другим защищенным объектом. Важно лишь, чтобы на клавиатуру можно было подать питание.
Как и в случае с традиционным кодовым замком, ввод правильной комбинации приводит к разблокировке двери и т.д. Но трюк заключается в том, что лишь уполномоченные сотрудники знают, где физически находится клавиатура, и на какие невидимые точки следует нажимать.
В отличие от традиционной цифровой панели, злоумышленник не сможет взломать такую клавиатуру, поскольку просто не увидит, куда нужно подключаться.
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