Разработана невидимая клавиатура для кодовых замков

Швейцарские ученые разработали клавиатуру для кодовых замков, которая полностью прозрачна.

Прототип невидимой клавиатуры состоит из тонкой прозрачной полимерной пленки, на которую нанесены цифровые кнопки и схемы из прозрачной краски. Эти чернила содержат наночастицы оксида индия и олова и являются электропроводящими.

Пленку можно приклеить на любое место рядом с дверью, сейфом или другим защищенным объектом. Важно лишь, чтобы на клавиатуру можно было подать питание.

Как и в случае с традиционным кодовым замком, ввод правильной комбинации приводит к разблокировке двери и т.д. Но трюк заключается в том, что лишь уполномоченные сотрудники знают, где физически находится клавиатура, и на какие невидимые точки следует нажимать.

В отличие от традиционной цифровой панели, злоумышленник не сможет взломать такую клавиатуру, поскольку просто не увидит, куда нужно подключаться.