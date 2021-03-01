0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Morgan Stanley покупает долю в крупнейшей корейской криптовалютной бирже

Morgan Stanley покупает долю в крупнейшей корейской криптовалютной бирже

Финансовый конгломерат Morgan Stanley намерен приобрести долю в южнокорейской криптовалютной бирже Bithumb.

Конгломерат перехватил переговоры о покупке пакета акций оператора платформы, которые вела игровая корпорация Nexon Group, хотя в компании ранее опровергли планы по приобретению биржи, сообщает Naver News.

Сумма сделки в районе 300-500 млрд вон (~ $265- $440 млн). После покупки доли Morgan Stanley готов дополнительно инвестировать в платформу. Ожидается, что рыночная оценка Bithumb составит 2 трлн вон (~ $1,77 млрд).

Morgan Stanley управляет активами в $4 трлн уже давно занял позицию признания Bitcoin в качестве институционального актива. Конгломерат активно интересуется компаниями, работающими с криптоактивами. Недавно стал владельцем 10,9% акций компании MicroStrategy, которая агрессивно инвестирует в Bitcoin и вложила в первую криптовалюту уже $1,12 млрд.

Bithumb – самая популярная криптовалютная платформа в Южной Корее, 75% корейских трейдеров пользуются именно этой биржей. Официальный сайт доступен на 6 языках: японский, корейский, испанский, английский, китайский и на языке хинди.

По материалам The page
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.