Morgan Stanley покупает долю в крупнейшей корейской криптовалютной бирже

Финансовый конгломерат Morgan Stanley намерен приобрести долю в южнокорейской криптовалютной бирже Bithumb.

Конгломерат перехватил переговоры о покупке пакета акций оператора платформы, которые вела игровая корпорация Nexon Group, хотя в компании ранее опровергли планы по приобретению биржи, сообщает Naver News.

Сумма сделки в районе 300-500 млрд вон (~ $265- $440 млн). После покупки доли Morgan Stanley готов дополнительно инвестировать в платформу. Ожидается, что рыночная оценка Bithumb составит 2 трлн вон (~ $1,77 млрд).

Morgan Stanley управляет активами в $4 трлн уже давно занял позицию признания Bitcoin в качестве институционального актива. Конгломерат активно интересуется компаниями, работающими с криптоактивами. Недавно стал владельцем 10,9% акций компании MicroStrategy, которая агрессивно инвестирует в Bitcoin и вложила в первую криптовалюту уже $1,12 млрд.

Bithumb – самая популярная криптовалютная платформа в Южной Корее, 75% корейских трейдеров пользуются именно этой биржей. Официальный сайт доступен на 6 языках: японский, корейский, испанский, английский, китайский и на языке хинди.