Шмыгаль назвал препятствия для членства Украины в ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль видит два препятствия для вступления Украины в Европейский союз.
О планах по евроинтеграции он рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
«Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС», — говорит Шмыгаль.
При этом он заявил, что Украина хочет вступить в ЕС в течение 5−10 лет.
Шмыгаль считает, что вступление в Евросоюз станет возможным, когда в борьбе против коррупции или в правосудии будут достигнуты европейские стандарты.
Кроме того, на сегодня идут переговоры о соглашении о совместном авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка.
«Украина готова стать членом ЕС — мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею… Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран», — отметил Шмыгаль.
Эти же сроки касаются и вступления в НАТО, добавил премьер.
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