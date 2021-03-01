Шмыгаль назвал препятствия для членства Украины в ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль видит два препятствия для вступления Украины в Европейский союз.

О планах по евроинтеграции он рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

«Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС», — говорит Шмыгаль.

При этом он заявил, что Украина хочет вступить в ЕС в течение 5−10 лет.

Шмыгаль считает, что вступление в Евросоюз станет возможным, когда в борьбе против коррупции или в правосудии будут достигнуты европейские стандарты.

Кроме того, на сегодня идут переговоры о соглашении о совместном авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка.

«Украина готова стать членом ЕС — мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею… Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран», — отметил Шмыгаль.

Эти же сроки касаются и вступления в НАТО, добавил премьер.