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Toshiba создала самое быстрое устройство для переработки углекислого газа

Toshiba создала самое быстрое устройство для переработки углекислого газа

Японская компания Toshiba заявила, что создала устройство для сбора и преобразования углекислого газа, имеющее самую высокую скорость обработки в мире.

Об этом 22 марта сообщила телекомпания NHK.

Отмечается, что новый прибор превращает углекислый газ в монооксид путем электрохимических реакций. При этом монооксид углерода может стать сырьем для авиационного топлива.

Сейчас оборудование может перерабатывать одну тонну двуокиси углерода за год, однако создатели планируют создать более крупные модели, способные резко сократить выбросы на заводах и фабриках.

Как отметил старший исследователь Toshiba Китагава Рета, технология в сочетании с энергетикой возобновляемых источников станет ключом к достижению углеродной нейтральности.

По материалам Корреспондент.net
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