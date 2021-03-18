0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 207 0

Внешний долг Украины превысил 125 млрд долларов

Внешний долг Украины превысил 125 млрд долларов

Валовой внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По отношению к ВВП долг за 2020 год увеличился с 78,6% до 83,4%.

В течение IV квартала 2020 года долг вырос на 3,510 млрд долларов. Основными факторами роста стали операции правительства и реального сектора экономики.

За квартал внешний долг государственного сектора вырос на 3,0 млрд долларов и составил 54,7 млрд долларов (36,3% от ВВП). Одновременно выросли внешние обязательства частного сектора (на 0,5 млрд долларов), которые на 31 декабря 2020 года составили 71,0 млрд долларов (47,1% от ВВП).

Внешние обязательства сектора общего государственного управления в IV квартале 2020 года выросли на 2,8 млрд долларов до 47,8 млрд долларов (31,7% от ВВП) в результате привлечений правительства на внешних рынках и от международных партнеров на сумму 2,2 млрд долларов.

Внешний долг центрального банка в IV квартале 2020 года в результате роста курса СПЗ увеличился на 155 млн долларов и составил 6,9 млрд долларов (4,6% от ВВП на конец 2020 года).

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в отчетном квартале сократился с 4,0 до 3,7 млрд долларов (2,4% от ВВП) в результате выплат по долгосрочным еврооблигациям банков на 0,4 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов Украины 1 марта погасило девятый купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям). Общая сумма выплаты составила $ 335 млн.
  • В 2021 году Кабинет министров, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,244 млрд долларов, из которых 12,990 млрд долларов – основная сумма долга, 4,254 млрд долларов – проценты.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.