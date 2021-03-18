Внешний долг Украины превысил 125 млрд долларов

Валовой внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
По отношению к ВВП долг за 2020 год увеличился с 78,6% до 83,4%.
В течение IV квартала 2020 года долг вырос на 3,510 млрд долларов. Основными факторами роста стали операции правительства и реального сектора экономики.
За квартал внешний долг государственного сектора вырос на 3,0 млрд долларов и составил 54,7 млрд долларов (36,3% от ВВП). Одновременно выросли внешние обязательства частного сектора (на 0,5 млрд долларов), которые на 31 декабря 2020 года составили 71,0 млрд долларов (47,1% от ВВП).
Внешние обязательства сектора общего государственного управления в IV квартале 2020 года выросли на 2,8 млрд долларов до 47,8 млрд долларов (31,7% от ВВП) в результате привлечений правительства на внешних рынках и от международных партнеров на сумму 2,2 млрд долларов.
Внешний долг центрального банка в IV квартале 2020 года в результате роста курса СПЗ увеличился на 155 млн долларов и составил 6,9 млрд долларов (4,6% от ВВП на конец 2020 года).
Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в отчетном квартале сократился с 4,0 до 3,7 млрд долларов (2,4% от ВВП) в результате выплат по долгосрочным еврооблигациям банков на 0,4 млрд долларов.
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