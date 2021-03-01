Трамп планирует создать собственную соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп вскоре вернется в социальные сети, но уже на собственной платформе.

Об этом сообщил советник Трампа Джейсон Миллер телеканалу Fox News.

«Я действительно думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца здесь, со своей платформой», – заявил Миллер.

По его убеждению, новая соцсеть станет большой платформой, которая наберет «десятки миллионов пользователей».

Подробности о платформе, на которой Трамп собирается публиковать свои сообщения, Миллер не раскрыл.

Напомним, аккаунт Дональда Трампа в Твиттере был закрыт администрацией соцсети 8 января из-за использования тогдашним президентом данной платформы для разжигания ненависти и призывов к насилию. Впоследствии его страницы закрыли также Фейсбук и Инстаграм.

Твиттер стал первой платформой, которая приняла решение об удалении аккаунта Дональда Трампа после трагических событий 6 января, когда был штурм Капитолия Соединенных Штатов.