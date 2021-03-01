0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Трамп планирует создать собственную соцсеть

Трамп планирует создать собственную соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп вскоре вернется в социальные сети, но уже на собственной платформе.

Об этом сообщил советник Трампа Джейсон Миллер телеканалу Fox News.

«Я действительно думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца здесь, со своей платформой», – заявил Миллер.

По его убеждению, новая соцсеть станет большой платформой, которая наберет «десятки миллионов пользователей».

Подробности о платформе, на которой Трамп собирается публиковать свои сообщения, Миллер не раскрыл.

Напомним, аккаунт Дональда Трампа в Твиттере был закрыт администрацией соцсети 8 января из-за использования тогдашним президентом данной платформы для разжигания ненависти и призывов к насилию. Впоследствии его страницы закрыли также Фейсбук и Инстаграм.

Твиттер стал первой платформой, которая приняла решение об удалении аккаунта Дональда Трампа после трагических событий 6 января, когда был штурм Капитолия Соединенных Штатов.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.