Трамп планирует создать собственную соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп вскоре вернется в социальные сети, но уже на собственной платформе.
Об этом сообщил советник Трампа Джейсон Миллер телеканалу Fox News.
«Я действительно думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца здесь, со своей платформой», – заявил Миллер.
По его убеждению, новая соцсеть станет большой платформой, которая наберет «десятки миллионов пользователей».
Подробности о платформе, на которой Трамп собирается публиковать свои сообщения, Миллер не раскрыл.
Напомним, аккаунт Дональда Трампа в Твиттере был закрыт администрацией соцсети 8 января из-за использования тогдашним президентом данной платформы для разжигания ненависти и призывов к насилию. Впоследствии его страницы закрыли также Фейсбук и Инстаграм.
Твиттер стал первой платформой, которая приняла решение об удалении аккаунта Дональда Трампа после трагических событий 6 января, когда был штурм Капитолия Соединенных Штатов.
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