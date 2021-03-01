ООН оценила ущерб от пандемии Covid-19

Совокупный размер ущерба от экономического коронакризиса до 2025 года достигнет 22 трлн долларов.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Отмечается, что пандемия уже привела к огромным экономическим последствиям, но они будут ощущаться в течение еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов.

В ООН также сообщили, что члены Независимой группы по обеспечению готовности к пандемии коронавируса пришли к выводу, что пандемия застала человечество врасплох.

Ее нельзя было предотвратить, но подготовка к подобной катастрофы позволила бы спасти жизни многих людей и избежать разрушительных последствий для системы здравоохранения и экономики.

«Если бы имеющиеся системы (предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации), как глобальные, так и национальные, были достаточно эффективными, то многих тяжелых последствий просто не было бы», — сказала глава Группы Хелен Кларк.