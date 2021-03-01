0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

ООН оценила ущерб от пандемии Covid-19

ООН оценила ущерб от пандемии Covid-19

Совокупный размер ущерба от экономического коронакризиса до 2025 года достигнет 22 трлн долларов.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Отмечается, что пандемия уже привела к огромным экономическим последствиям, но они будут ощущаться в течение еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов.

В ООН также сообщили, что члены Независимой группы по обеспечению готовности к пандемии коронавируса пришли к выводу, что пандемия застала человечество врасплох.

Ее нельзя было предотвратить, но подготовка к подобной катастрофы позволила бы спасти жизни многих людей и избежать разрушительных последствий для системы здравоохранения и экономики.

«Если бы имеющиеся системы (предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации), как глобальные, так и национальные, были достаточно эффективными, то многих тяжелых последствий просто не было бы», — сказала глава Группы Хелен Кларк.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.