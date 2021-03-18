Ощадбанк продав земельные участки за 308,5 млн грн

Государственный Ощадбанк продал два земельных участка в Обуховском районе Киевской области общей стоимостью 308,523 млн грн.

Согласно сообщению, Ощадбанк реализовал их на электронном аукционе OpenMarket госпредприятия СЕТАМ. Это крупнейшая продажа взысканного имущества Ощадбанка через СЕТАМ.

Земельные участки, расположенные рядом на берегу Днепра, имеют площадь 43 га и предназначены для индивидуального садоводства.

В торгах приняли участие 3 участника, два из которых сделали ставки. В итоге стартовая цена увеличилась с 302 млн 473 тыс. 840 грн на более 6 млн грн, которые Ощадбанк получит дополнительно.

«Уменьшение объема проблемных активов является одной из стратегических целей Ощадбанка. Электронные торги по продаже имущества проблемных должников на СЕТАМ наряду с другими путями урегулирования проблемной задолженности мы активно используем в работе с проблемным портфелем уже в течение 5 лет. Последняя продажа стала рекордной по сумме полученных средств, и это важное свидетельство того, что наша работа по уменьшению проблемных активов продолжается на полную мощность», — отметил директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания Ощадбанка Арсен Милютин.

По словам гендиректора ГП «СЕТАМ» Александра Мамро, аукцион заинтересовал многих покупателей и был конкурентным.

В общем Ощадбанк провел 88 успешных аукционов через СЕТАМ на 741 млн грн.

В 2020 году Ощадбанк продолжил работу по уменьшению проблемной задолженности: объем неработающих кредитов (NPL 90+) уменьшился на 37,9 млрд грн, или на 27%. Продолжаются судебные дела по возврату Ощадбанку проблемной задолженности. За 2020 год суды вынесли вердикты в пользу Ощада на сумму 3,88 млрд грн; в течение года фактически возвращено 2,75 млрд грн.