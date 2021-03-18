Межбанк: как локдаун повлияет на курс доллара и евро

Этот понедельник на валютном рынке пройдет достаточно динамично и с элементами определенной неопределенности в части реакции бизнеса на усиление карантинных мер по всей стране. Значительная часть компаний, в той или иной мере, будет вынуждена снова приспосабливаться к жесткому локдауну в столице, а также крупных городах и целых областях.

С учетом окончания периода бюджетных платежей у клиентов — это будет существенно влиять на поведение валютного рынка. Многие запоздавшие клиенты сегодня еще будут проводить свои расчеты по налогам, что создаст определенный дефицит гривны на межбанке и сыграет в пользу укрепления нацвалюты.

Сложнее с теми, чей бизнес вплотную затронули ограничения, введенные с субботы. Часть из них сократит покупки валюты, так как их бизнес снизит свои обороты в период жесткого локдауна, и это подстрахует гривну на торгах и снизит спрос. Но другой части компаний надо закрыть свои операции с иностранными партнерами, прежде чем они пойдут на новые вынужденные каникулы или окончательно переведут бизнес на интернет-площадки. Данные компании предпочтут не играть в курсовую рулетку по перспективам гривны в период локдауна и закроют свои основные валютные проплаты в ближайшие дни. Подобные действия увеличат спрос на валюту и в первые дни после введения локдауна в Киеве приведут к перекосам спроса и предложения на межбанке.

Со стороны наличного рынка мы потрясений, аналогичным мартовским 2020 года, не ждем. Ездить людям сейчас особо за границу некуда, многие уже привыкли к негативной статистике по коронавирусу и психологически паники со скупкой валюты в обменниках не будет. А значит и «возбудителем курсового спокойствия» он тоже не будет.

Основным фактором, который сегодня станет влиять на курсообразование на торгах, будет реакция крупного бизнеса на введенные ограничения из-за пандемии. Дополнительно на поведение рынка будет влиять подготовка нерезидентов к завтрашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники предложат гривневые облигации на сроки от 189 до 1155 дней с ограничением объемов в 500 млн гривен только на 189 дней. Доходность по ОВГЗ сейчас устраивает большинство инвесторов и они достаточно охотно вкладывают в них деньги. Часть нерезидентов также активны и на вторичном рынке, что периодически также влияет на поведение валютного межбанка в моменты их выхода на торги с покупкой/продажей валюты под эти операции.

Нацбанк постарается в ход торгов сегодня с интервенциями не вмешиваться и посмотреть на реакцию валютного рынка на ужесточение локдауна.

По нашим расчетам объем операций на межбанке в понедельник будет в пределах $ 145−170 млн при совершении до 430−580 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 22 марта будут в пределах:

доллар — коридор 27,60−27,85 грн,

евро — коридор 32,75−33,15 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,40−27,85 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп., а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,60−33,25 грн при спреде до 25−35 коп., а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,80−33,10 грн при спреде до 20−25 коп.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,70 / 27,72

евро — 32,92 / 32,94

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