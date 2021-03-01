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Прибыль Saudi Aramco упала почти в два раза

Прибыль Saudi Aramco упала почти в два раза

В прошлом году чистая прибыль национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco упала в 1,8 раза — до $ 49 млрд с $ 88,2 млрд в 2019-ом.

Об этом сообщается на сайте нефтяного гиганта.

«В то время как огромное влияние COVID-19 ощущалось во всей мировой экономике, мы усилили акцент на капитальной и операционной эффективности. В результате наше финансовое положение осталось устойчивым, и мы объявили дивиденды в размере $ 75 млрд за 2020 год», — заявил глава компании Амир Насер.

Свободный денежный поток Saudi Aramco в 2020 году снизился в 1,6 раза — до $ 49 млрд.

В компании отметили, что продолжают оптимизацию своего нефтегазового портфеля.

«По мере улучшения макроэкономической среды мы наблюдаем рост спроса в Азии, а также положительные признаки в других регионах», — сказал Насер.

Капитальные вложения Saudi Aramco в 2020 году снизились в 1,2 раза, до $ 27 млрд. На 2021 год компания запланировала капвложения в размере $ 35 млрд по сравнению с первоначальным прогнозом в $ 40−45 млрд. Объем добычи углеводородов Saudi Aramco в 2020 году составил в среднем 12,4 млн баррелей в сутки, в том числе 9,2 млн б/д нефти.

Bloomberg отмечает, что почти все дивидендные выплаты Saudi Aramco получают власти Саудовской Аравии. Они являются ключевым источником денежных средств для королевства, экономика которого пострадала в результате коронавируса, который ударил по энергетическим рынкам и закрыл местные предприятия.

По материалам НВ
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