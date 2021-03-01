Прибыль Saudi Aramco упала почти в два раза

В прошлом году чистая прибыль национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco упала в 1,8 раза — до $ 49 млрд с $ 88,2 млрд в 2019-ом.
Об этом сообщается на сайте нефтяного гиганта.
«В то время как огромное влияние COVID-19 ощущалось во всей мировой экономике, мы усилили акцент на капитальной и операционной эффективности. В результате наше финансовое положение осталось устойчивым, и мы объявили дивиденды в размере $ 75 млрд за 2020 год», — заявил глава компании Амир Насер.
Свободный денежный поток Saudi Aramco в 2020 году снизился в 1,6 раза — до $ 49 млрд.
В компании отметили, что продолжают оптимизацию своего нефтегазового портфеля.
«По мере улучшения макроэкономической среды мы наблюдаем рост спроса в Азии, а также положительные признаки в других регионах», — сказал Насер.
Капитальные вложения Saudi Aramco в 2020 году снизились в 1,2 раза, до $ 27 млрд. На 2021 год компания запланировала капвложения в размере $ 35 млрд по сравнению с первоначальным прогнозом в $ 40−45 млрд. Объем добычи углеводородов Saudi Aramco в 2020 году составил в среднем 12,4 млн баррелей в сутки, в том числе 9,2 млн б/д нефти.
Bloomberg отмечает, что почти все дивидендные выплаты Saudi Aramco получают власти Саудовской Аравии. Они являются ключевым источником денежных средств для королевства, экономика которого пострадала в результате коронавируса, который ударил по энергетическим рынкам и закрыл местные предприятия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам бесплатно установят 122 тыс. умных электросчетчиковВчера, 09:16 - 8390 20
Борьба с пробками в Киеве: планируют построить многоуровневые транспортные развязкиВчера, 16:30 - 898 8
Уровень цен на продукты в Украине по сравнению с другими странамиВчера, 09:29 - 6639 6
ПриватБанк запустил программу доступного автокредитованияВчера, 15:12 - 5331 5
Кабмин создаст фонд компенсаций за последствия вакцинации от COVIDВчера, 16:14 - 211 4
Цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)Вчера, 09:01 - 14591 2
Украинцам бесплатно установят 122 тыс. умных электросчетчиковВчера, 09:16 - 8390 20
Уровень цен на продукты в Украине по сравнению с другими странамиВчера, 09:29 - 6639 6
Киев в «красной зоне»: что с транспортом (дополнено)Вчера, 10:00 - 6330 3
ПриватБанк запустил программу доступного автокредитованияВчера, 15:12 - 5331 5
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)Позавчера, 12:10 - 234
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 968 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 516 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1803 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 3000 1