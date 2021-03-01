Антимонопольный комитет в прошлом году выписал 1,6 миллиарда штрафов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2020 году наложил 1,6 млрд грн штрафов.

Об этом говорится в годовом отчета АМКУ за 2020 год, опубликованном на сайте ведомстве.

«Размер наложенных штрафов составил 1,6 млрд грн. Уплачено штрафов и пени в государственный бюджет 2,86 млрд грн, это самая высокая сумма за всю историю существования комитета, связанная с уплатой в более 2,56 млрд грн штрафа по решению о вертикальных согласованных действиях производителей сигарет и табачного дистрибьютора „Тедис“. Однако даже без указанных уплат почти 300 млн грн было уплачено в бюджет, что почти вдвое превышает показатель предыдущего года», — отмечается в отчете.

В 2020 году АМКУ прекратил 1 624 нарушения конкурентного законодательства. Общая стоимость закупок, на которых были выявлены сговоры, превышает 7 млрд грн.

В комитете отмечают, что в прошлом году размер экономического эффекта от деятельности органов ведомства составил 4,63 млрд грн, что в 19 раз превышает финансирование органа.

Кроме этого, в прошлом году органы комитета предоставили более 2 тысяч рекомендаций, направленных на развитие конкуренции, что на 50% больше, чем за 2019 год.

Также в 2020 году комитетом было обработано более 650 заявлений о предоставлении разрешений на концентрацию и согласованные действия, получено более 400 сообщений о государственной помощи (сумма возвращенной государственной помощи составила более 40 млн грн), рассмотрено 11 463 жалобы в сфере обжалования публичных закупок.