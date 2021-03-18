Киев в «красной зоне»: что с транспортом

Киев с 23 марта попадет в «красную» зону карантина. При этом жесткий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.
Об этом сообщили в Минздраве.
22 марта транспорт в столице работает, но с посадкой в пределах 50% количества мест.
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник ранее сообщил, что окончательное решение относительно работы общественного транспорта в Киеве будет принято сегодня.
В КГГА считают, что общественный транспорт в городе должен работать.
Что запрещено с 20 марта в Киеве:
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