Киев в «красной зоне»: что с транспортом

Киев с 23 марта попадет в «красную» зону карантина. При этом жесткий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.

Об этом сообщили в Минздраве.

22 марта транспорт в столице работает, но с посадкой в пределах 50% количества мест.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник ранее сообщил, что окончательное решение относительно работы общественного транспорта в Киеве будет принято сегодня.

В КГГА считают, что общественный транспорт в городе должен работать.

Справка Finance.ua:

Что запрещено с 20 марта в Киеве:

обслуживание посетителей в кафе, ресторанах и прочих заведениях общепита;

массовые мероприятия — культурные, социальные, рекламные, развлекательные и др.;

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;

работа ТРЦ , детских развлекательных центров и прочих заведений сферы развлечений (дискотеки, ночные клубы);

посещение заведений образования (кроме детсадов и школьников 1−4 классов);

прием посетителей в учреждениях культуры (музеи, кино, театры, концертные залы);

работа непродовольственных рынков, в т. ч. ярмарок, павильонов;

посещение бассейнов, за исключением тренировок профессиональных спортсменов;

проведение групповых занятий в фитнес-клубах, спортзалах;