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Киев в «красной зоне»: что с транспортом

Киев в «красной зоне»: что с транспортом

Киев с 23 марта попадет в «красную» зону карантина. При этом жесткий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.

Об этом сообщили в Минздраве.

22 марта транспорт в столице работает, но с посадкой в пределах 50% количества мест.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник ранее сообщил, что окончательное решение относительно работы общественного транспорта в Киеве будет принято сегодня.

В КГГА считают, что общественный транспорт в городе должен работать.

Справка Finance.ua:

Что запрещено с 20 марта в Киеве:

  • обслуживание посетителей в кафе, ресторанах и прочих заведениях общепита;
  • массовые мероприятия — культурные, социальные, рекламные, развлекательные и др.;
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
  • работа ТРЦ, детских развлекательных центров и прочих заведений сферы развлечений (дискотеки, ночные клубы);
  • посещение заведений образования (кроме детсадов и школьников 1−4 классов);
  • прием посетителей в учреждениях культуры (музеи, кино, театры, концертные залы);
  • работа непродовольственных рынков, в т. ч. ярмарок, павильонов;
  • посещение бассейнов, за исключением тренировок профессиональных спортсменов;
  • проведение групповых занятий в фитнес-клубах, спортзалах;
  • посещение посторонними учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста.
По материалам Finance.UA
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